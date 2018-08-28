«Что с вашими обещаниями?» Порошенко забрал у журналиста микрофон после вопроса про деньги

Президент Украины Петр Порошенко выхватил микрофон из рук журналиста газеты «НикВести» Ивана Казоры во время визита на предприятие «Зоря-Машпроект» в Николаеве. Так украинский лидер отреагировал на вопрос про деньги.

Видеозапись инцидента корреспондент опубликовал в своем аккаунте в Facebook 28 августа. Казора пояснил, что хотел спросить президента про деньги, которые тот обещал выделить во время прошлого визита на завод. Тогда Порошенко заявлял, что переведет несколько миллионов гривен из своего благотворительного фонда на реконструкцию Соборной площади в Николаеве и назвал это «личным подарком жителям Николаева». Также Петр Алексеевич посулил выделить из бюджета 10-15 млн гривен на реконструкцию городского стадиона.

На кадрах видно, как после слов «Что с вашими обещаниями, которые вы дали три месяц назад в Николаеве? Вы обещали деньги...» — президент забирает микрофон у журналиста, не дав тому договорить.

«Петр Порошенко схватил микрофон и силой опустил его вниз, продолжая удерживать в руке — так, чтобы не было слышно, что он мне говорит. А сказал он следующее: "Ты выйдешь, я тебе расскажу"», — написал Казора. После этого, по его словам, глава Николаевской области Алексей Савченко оттолкнул его от Порошенко.