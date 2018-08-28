В Забайкалье местные жители повздорили с военными и атаковали эшелон. Одного из нападавших застрелил часовой

Группа людей атаковала воинский эшелон в Забайкалье. Военные открыли огонь и застрелили одного из нападавших, сообщает 28 августа телеканал «Дождь» со ссылкой на РИА Новости.

Инцидент произошел в районе железнодорожной станции Петровский завод. По предупредительной информации, несколько человек перешли через границу воинского поста и попытались наброситься на караул. Источник агентства в в администрации Петровск-Забайкальского района рассказал, что нападавшие были местными жителями, у которых произошел конфликт с военными в привокзальном кафе. В ход пошло холодное оружие, а после группа мужчин побежала за солдатами к территории поста.

Часовой предупредил нападавших и выстрелил в воздух, но люди не реагировали. Военный открыл огонь на поражение.

«В результате слаженных действий караула один из нападавших был застрелен, остальные нападавшие скрылись», — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа и отметили, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям устава гарнизонной и караульной службы вооруженных сил Российской Федерации».

Сообщается о троих раненых. Правоохранительные органы официально инцидент пока не прокомментировали.