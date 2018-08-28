Полиция Украины объявила в розыск Вадима Титушко

Правоохранители Украины объявили в розыск Вадима Титушко за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области. Об этом сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

По его словам, Титушко 1993 года рождения подозревается в совершении разбойных нападений в составе организованной группы с целью ограбления.

"Титушко, человек, фамилия которого стала уже общим названием и символизирует провокаторов-предателей, сегодня объявлен в розыск за совершение тяжких преступлений на территории Киевской области", – сообщил Аброськин.

Спортсмен из Белой Церкви Вадим Титушко стал известным после участия в драке с украинскими националистами во время митинга оппозиции 18 мая 2013 года в Киеве, во время которого пострадали журналисты Ольга Сницарчук и Владислав Содель, напоминает "112. Украина". Тогда за нападение на журналистов Вадим Титушко был приговорен к трем годам тюрьмы, но наказание было заменено на два года условно. Сторонников спортсмена, неоднократно вступавших в конфликты с радикалами, на Украине начали называть "титушками".