Moody's: новые санкции США незначительно повлияют на российскую экономику

Новые американские санкции, введенные против России, окажут незначительное влияние на ее экономику. Такой прогноз международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало в понедельник на своем сайте 27 августа.

"Новые американские санкции мало повлияют на экономику [России], но более жесткие меры, которые [США] могут ввести позднее в этом году, представляют риск", – отмечается в прогнозе Moody's.

Администрация США ввела новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Первая часть санкций содержит запрет на поставку России продукции двойного назначения, экспорт в РФ ряда товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставку электроники, компонентов и технологий нефтегазовой отрасли.