Трамп приказал приспустить флаг в честь Маккейна

Президент США Дональд Трамп, после «нерешительной» реакции на смерть сенатора-республиканца Джона Маккейна, отдал приказ приспустить американский флаг в его честь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

В заявлении президента говорится, что, несмотря на политические противоречия, он уважает Маккейна за то, что он сделал для страны, а также за его «доблесть». «Я подписал документ, который предписывает приспустить флаг США до дня его похорон», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп запретил хвалить Маккейна от имени Белого дома — вместо публикации официального заявления по поводу смерти сенатора Трамп ограничился постом в твиттере.