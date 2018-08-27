Более 3 тысяч человек эвакуировали с острова Либерти в США из-за ошибки строителей

Из-за взрыва на острове Либерти в США эвакуировано не менее 3,4 тысяч человек, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на Национальную парковую службу 27 августа.

Известно, что неподалеку от статуи Свободы взлетели на воздух три баллона с пропаном. По имеющимся данным, виной тому стала ошибка строителей. Один из них получил ожог во время взрыва.

Людей, которые оказались неподалеку, эвакуировали на лодках на соседние острова. На данный момент пожар потушен, один из главных символов Америки снова открыт для посещения.