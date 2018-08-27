Глава ЦИК Элла Памфилова считает, что КПРФ «провалили» организацию референдума из-за своей неактивности

Объединение инициативных групп по пенсионному референдуму технически возможно, но политически маловероятно, пока инициаторы не прекратят склоки. Об этом сказала глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с участниками политологических объединений Российской ассоциации по связям с общественностью и Российской ассоциации политических консультантов, сообщает РБК 27 августа.

Коммунисты «провалили» организацию референдума в регионах, хотя ЦИК «тянула их за уши», и активизировались только через месяц после регистрации инициативных групп, процитировал Памфилову один из политологов — участников встречи. Она сказала, что в КПРФ могли бы вести себя активнее и прежде, чем инициировать судебные процессы на тему «как их обижают», проявить сознательность и работоспособность, как сделали их оппоненты, добавил другой участник.

На прошлой неделе, 21 августа, в Петербурге прошло собрание инициативной группы для организации референдума под председательством генерального директора АО «Компонент» Владимира Кушпиля, являющегося также членом общественного совета при администрации Калининского района. Эта группа опередила петербургских коммунистов, первой зарегистрировавшись в Горизбиркоме. https://www.fontanka.ru/2018/08/23/040/