Ростуризм порекомендовал туроператорам сообщать клиентам о наводнении в Индии

Ростуризм призвал турфирмы в обязательном порядке рассказывать клиентам о наводнении в индийском штате Керала, которое унесло жизни более 400 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 августа.

«Ростуризм настоятельно призывает туроператоров, реализующих туры в Республику Индия, в обязательном порядке информировать своих клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в штате Керала», — говорится в сообщении.

Ведомство также обратилось к российским туристам с просьбой учитывать обстановку в Индии при планировании поездки. В Ростуризме отметили необходимость «взвешенно подходить к принятию решения о посещении штата до полного восстановления туристской инфраструктуры и нормализации обстановки».

В соответствии с федеральным законом о туристической деятельности турфирма и клиент могут потребовать внести изменения или расторгнуть договор о реализации тура из-за изменения различных обстоятельств. Стороны могут договориться о переносе сроков или замене места поездки.

По данным службы, во многих районах штата Керала наводнение разрушило здания и повредило инфраструктуру, в том числе популярные среди туристов горные трассы. Оказались затоплены гостиницы и рестораны, а с продовольственным обеспечением и водоснабжением наблюдаются серьезные проблемы.