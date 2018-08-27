Школьный учитель избит старшеклассниками в Таврическом саду. Он не поддержал разговор в «пацанском» стиле

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В Петербурге расследуют нападение на школьного учителя. Его била толпа старшеклассников, исповедующих идеологию А.У.Е.

Как стало известно «Фонтанке», 27 августа полиция Петербурга возбудила уголовное дело по статье 112 УК «Причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений» после инцидента с избиением прохожих в Таврическом саду. Крепче всего досталось учителю гимназии, который растерялся от вопроса агрессивной толпы «Че сидим?».

Нападение случилось в девять часов вечера 24 августа. Учитель с другом и двумя девушками сидел на скамейке. К ним подошла компания подростков, минут за десять до этого крушившая мусорные урны на Таврической улице. Незнакомцы стали бесцеремонно щупать рюкзаки и сумки петербуржцев, «чёкать» и поддевать жаргонными словечками. 24-летний учитель пытался образумить бесстыдников: «Ребята, давайте успокоимся и поговорим». За это предложение он был одарен двумя прицельными ударами в челюсть и множественными – по туловищу и голове. Били руками и ногами.

Учителя госпитализировали в Александровскую больницу с двумя переломами челюсти. Товарищу тоже досталось, ему сломали нос.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД Петербурга и области, вечером 24-го поступила заявка по «02» о драке в саду. Наряд приехал и не нашел зачинщиков. Двух вероятных участников нападения задержали на следующий день. Их опросили и отпустили.

По данным «Фонтанки», после избиения толпа подростков, среди них были и школьницы, отправилась через Таврический сад и завершила вечернее развлечение коллективным фотоснимком на фоне парикмахерской в жилкомплексе «Шпалерная, 60».

Друзья пострадавших оперативно вычислили по соцсетям всю компанию. Ее составляют старшеклассники из разных школ, объединенные любовью к субкультуре А.У.Е. «Арестантский уклад един». Многочисленные фотоснимки на страницах подростков свидетельствуют о ненависти к полицейским, пристрастию к «блатному» сленгу и чуть ли не обожествлению тюремных порядков.

По 112-й статье уголовной ответственности подлежат лица от 16 лет и старше. Некоторые зачинщики, судя по страницам в соцсетях, для воплощения своих грез пока не доросли.