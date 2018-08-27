СМИ: Военным и силовикам все-таки не повысят пенсионный возраст

У российских военных и силовиков возраст выхода на пенсию останется прежним. В правительстве этот вопрос снят с обсуждения, сообщает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на свои источники 27 августа.

О возможном повышении пенсионного возраста для этой категории граждан говорил 14 июня глава Минфина Антон Силуанов, однако, как выяснилось, людей в форме эта участь обойдет стороной.

Предположительно, инициативу «не смог провести» финансовый блок правительства, уточняет «Би-би-си». Источник издания, близкий к Миноброны, сообщил, что ведомство старается сохранить прежний возраст выхода на пенсию для военных. «Две атаки были, сейчас отбиваем третью», — сказал источник.

Сейчас пенсия для военных и сотрудников силовых структур, включая Росгвардию, ФСИН и наступает либо через 20 лет после начала службы, либо после 45 лет при увольнении или сокращении. Их трудовой стаж должен составлять 25 лет, при этом 12,5 из них — в силовых ведомствах.

Для всех остальных россиян перспектива повышения пенсионного возраста остается неизменной. Осенью в Госдуме пройдет второе чтение законопроекта, в рамках которых будут рассмотрены предложенные поправки. Сообщается, что до этого момента Владимир Путин должен будет объявить о смягчении реформы.