СКА выиграл домашний турнир им. Пучкова

Победой для хоккейного клуба СКА завершился четвертый и заключительный матч предсезонного домашнего турнира имени Н.Г. Пучкова в понедельник, 27 августа. Со счетом 4:2 (1:2, 2:0, 1:0) петербуржцы обыграли финский «Йокерит».

Голы у СКА забили Виктор Тихонов (10 минута, 40), Никита Гусев (29) и Илья Каблуков (60). У «Йокерита» отличились Марко Анттила (7) и Никлас Енсен (17).

Таким образом, СКА выиграл все четыре матча на турнире. Всего же в рамках подготовки к сезону 2018/19 петербургский клуб провел девять контрольных игр и все девять получились победными. Первая официальная игра нового сезона состоится 1 сентября, когда СКА сыграет в Казани с действующим обладателем Кубка Гагарина – «Ак Барсом».

Николай Георгиевич Пучков – советский хоккеист, Олимпийский чемпион (1956), тренер. Игровое амплуа — вратарь. Заслуженный мастер спорта СССР (1954). Заслуженный тренер СССР (1971). Последний год игровой карьеры с 1963 по 1964 отыграл за петербургский СКА. После тренировал армейцев с Невы до 1980 года. Умер в 2005 году в Петербурге. Похоронен на Северном кладбище.