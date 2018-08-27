Жители двух городов Крыма пожаловались на выбросы загрязняющих веществ

Министерство экологии и природных ресурсов Крыма зафиксировало обращения о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу от жителей городов Армянск и Красноперекопск, сообщает ведомство вечером 27 августа.

"В адрес министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым поступают обращения жителей полуострова о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух на территории городских округов Армянск, Красноперекопск", — говорится в сообщении.

Вице-премьер крымского правительства Игорь Михайличенко заявил, что из-за выброса неизвестного вещества на крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В Армянск экстренно выехала группа специалистов Министерства экологии и природных ресурсов Крыма, межрегионального управления Роспотребнадзора, представители прокуратуры. Взяты пробы для соответствующих исследований. Происхождение выпавшего вещества пока не определено.