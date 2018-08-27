Плата за “коммуналку” в Петербурге вырастет на 5%

Платить за коммунальные услуги с июля 2019 года петербуржцы будут на 5 процентов больше. Такие данные озвучил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на бюджетных слушаниях в городском парламенте 27 августа.

«Эти 5 процентов сформированы из темпов роста тарифов на тепло и горячее водоснабжение – на 4,4%, на холодное водоснабжение и водоотведение — 7%», – отметил чиновник.

По его словам, если сравнивать Петербург с другими регионами, то тарифная сетка находится на среднем уровне. Так, в Северной столице средняя плата на человека в месяц составляет 1917 рублей (2012 – после повышения), в Москве – 2944 рубля, в Новосибирске – 1 545 рублей.

Также Коптин сообщил, что комитет по тарифам до сих пор не определился с субсидией ПАО «ТГК-1». Из-за спора с компанией, который на данный момент рассматривается в судах, предприятию придется заплатить 2,83 млрд или 9, 41 млрд рублей в 2019 году.

Отметим, что спор между комитетом и компанией длится больше трех лет. Ресурсоснабжающая организация бьется за конечное увеличение тарифа на теплоэнергию на 10%. Если бы в городском правительстве согласились с ней, то цены изменились бы еще в 2015 году: сначала на 7%, а позднее на 2,5%-3%. Рост связан с переходом на новую методику расчета расходов топлива по «физическому методу».