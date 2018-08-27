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Город
27.08.2018 21:22
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В Петербурге появится еще 30 автобусов с бескондукторной системой оплатой проезда

В Петербурге в следующем году на линию 30 автобусов, которые оснастят бескондукторной системой оплатой проезда. Об этом на “нулевых” слушаниях бюджета сообщил председатель комитета по информатизации Денис Чамара.

По его словам, на данный момент система используется на маршруте 36 автобуса, в течение трех лет предполагается, что весь транспорт Петербурга будет оборудован данными устройствами.

Автоматизированная система оплаты проезда прототипа КИСУ ГППТ (Комплексной информационной системы управления городским и пригородным пассажирским транспортом) подразумевает под собой бескондукторную систему оплаты проезда с возможностью оплачивать проезд на транспорте как электронными проездными билетами через терминалы-валидаторы, так и наличными средствами с помощью билетного автомата. Она также включает в себя технические средства системы учета пассажиропотока. Программно-аппаратный комплекс для пассажирского транспорта Санкт-Петербурга разработан ЗАО «Штрих-М». Эта компания также обеспечивает работу автоматов по оплате городских платных парковок.

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