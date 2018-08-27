Петербург оснастят тысячей "частных" видеокамер для фиксации нарушений ПДД

В 2019-2020 годах в Петербурге появится 1048 камер видеонаблюдения, которые будут фиксировать нарушения горожанами правил дорожного движения. Установку видеосистем Смольный намерен провести в рамках государственно-частного партнерства.

О том, что в 2019-2020 годах в Петербурге появится 1048 камер для фиксации ДТП и нарушений ПДД, рассказал в рамках «нулевых» чтений бюджета в городском парламенте глава комитета по информатизации Денис Чамара. Он отметил, что проект будет выполнен по концессионному соглашению. На данный момент комитет по инвестициям готовит документы для проведения соответствующего конкурса.

По данным «Фонтанки», предполагается, что на конкурсе будет разыгран минимальный платеж, который город перечислит инвестору за оснащение камерами. Также предполагается, что инвестор будет получать часть средств от штрафов, взимаемых с нарушителей правил дорожного движения.

На данный момент в Петербурге установлены 148 камер видеонаблюдения, в результате фиксации ими нарушений ежегодно городская казна пополняется на порядка 800 млн рублей.

По словам Чамары, тысячу камер планируется разместить в местах наибольшей аварийности. Соответствующие адреса предоставили Смольному в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.