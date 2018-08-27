«Фонтанка» за 60 секунд — 27 августа

Губернатор Полтавченко решил, что «Алые паруса» – это про детский труд. И объявил, что новый парусник для главного праздника выпускников в стране студенты и школьники построят своими руками. Вот тут-то и выяснится, чем старые добрые уроки труда отличаются от «технологии».

Жил-был легендарный аферист Саликов. Все ему сходило с рук. А когда ему уже пора было на пенсию выходить, к нему пришел сотрудник ФСБ, взял карабин «Тигр» и вогнал Саликову в задний проход. Обыск не задался.

Организатор питания на автомобильном заводе Toyota в Шушарах признался, что заразил сотрудников острым гепатитом, но — не нарочно. Поэтому просит понять, простить и продолжить питаться из его рук.

Международный автобусный вокзал в Девяткино построит депутат Челябинской гордумы. Выяснили, законно ли это и что он собирается возить через Девяткино.

Глава администрации муниципалитета «Смольнинское» Наталья Смирнова отправилась под домашний арест. Смирнову обвиняют в хищении почти 9 млн рублей при благоустройстве внутридомовой территории.

Представители российского Следственного комитета прибыли в столицу Центральноафриканской республики. Они планируют за два дня разобраться в обстоятельствах гибели троих журналистов, в которых никто не может разобраться с 1 августа.

Проезд на метро может подорожать до 47 рублей, на наземном транспорте – до 42 рублей. Все обойдется, если в Смольном найдут миллиард для транспортных ГУПов.