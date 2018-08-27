Президент Мексики поблагодарил Трампа за новое торговое соглашение

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето поблагодарил президента США Дональда Трампа за политическую волю, проявленную им в ходе переговоров, завершившихся заключением нового торгового соглашения между двумя странами. Об этом Пенья Ньето заявил 27 августа Трампу, который позвонил ему, чтобы поздравить с заключением торговой сделки, передает агентство Reuters.

В разговоре с американским лидером президент Мексики высказал пожелание, чтобы Канада, которая была третьей участницей Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), присоединилась к новой торговой сделке США и Мексики.

Ранее Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Мексикой по торговле, которая придет на смену Соглашению о NAFTA и пойдет на пользу обеим странам. Президент США также заявил, что страны откажутся от наименования NAFTA.