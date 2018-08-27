Много долгов? Будешь без работы и страховки. В России вводят персональный кредитный рейтинг

Количество кредитов, уровень образования и размер доходов россиянина, а в будущем - и информация личных страниц в соцсетях, будут определять рейтинг, на основании которого банкиры станут решать судьбу заемщиков. За основу взят опыт США и Китая.

Максим Муратов/Интерпресс

Запуск персонального кредитного рейтинга, позволяющего агрегировать информацию о заемщике в единый балл анонсировало с 31 января крупнейшее в России Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Он будет включать множество критериев — от истории заимствований и размера дохода до уровня образования. Принимать решения на основании этой оценки будут не только банки, но и страховые компании, а также работодатели.

Вечером 26 августа в интервью «Российской газете» исполняющий обязанности генерального директора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников анонсировал, что с 31 января 2019 года вступят в силу поправки в закон «О кредитных историях», и россиянам начнут присваивать персональный кредитный рейтинг. Он будет рассчитываться автоматически на основе разных параметров: наличия просрочек по кредитам, уровня долговой нагрузки, количества запросов на проверку кредитной истории, «возраста» этой истории. Чем выше балл — тем ниже риск.

По словам Мясникова, финансовый портрет россиян интересен уже не только банкам – спрос на такие сведения растет со стороны страховых компаний, работодателей и нотариусов. Страховщики, например, заметили, что существует корреляция между платежной и водительской дисциплиной. У водителей, которые допускают длительные просрочки по кредитам, убыток по КАСКО выше в среднем на 20%. А у тех, кто не платит кредиторам больше трех месяцев – на 40%. Страховщики даже готовы делать скидки обладателям хороших кредитных историй, а вот сильно закредитованных клиентов могут сторониться — велик риск сфабрикованного угона или подставного ДТП.

Работодатели проверяют кредитные истории кандидатов на материально-ответственные или руководящие позиции. Они считают, что проблемы в личных финансах влияют на производительность труда и создают благодатную почву для махинаций.

«Если более половины доходов человека уходит на платежи по кредитам, то он, скорее всего, не способен трезво оценивать свои возможности и эффективно управлять средствами, просрочки говорят о недисциплинированности, а большое количество кредитов без платежей и частые запросы на кредиты даже могут быть сигналом о мошенничестве. Кредитная нагрузка менее 30 процентов и отсутствие просрочек свидетельствуют об ответственности человека, умении планировать и принимать взвешенные решения», – объяснил Мясников.

Изучать кредитные истории начали и нотариусы — наследники теперь могут узнать информацию обо всех долгах усопшего и оценить риски.

И список интересантов будет только расширяться, ведь с появлением кредитного рейтинга истолковать десятки страниц кредитной истории станет гораздо проще.

Чем хорош кредитный рейтинг?

По словам Юлии Додичевой, руководителя по развитию сети отделений филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка, в США данная система уже давно реализована – каждый гражданин имеет возможность в открытом доступе посмотреть свой рейтинговый бал. В Штатах рейтинг – настоящее «финансовое резюме»: он показывает, насколько человек добропорядочен, умеет распоряжаться деньгами и можно ли ему доверять. Оценка напрямую влияет на то, как сложится его жизнь: сможет ли он снять хорошее жилье или открыть счет в банке.

В Китае тестируют еще более развитую систему – социальный рейтинг гражданина, итоговый балл которого зависит не только от своевременной выплаты кредитов, но даже от корректности общения в социальных сетях и отсутствия правонарушений. При «непроходном» балле вы лишаетесь возможности работать в госучреждениях, вам отказывают в соцобеспечении и даже покупке авиабилетов, а дети не смогут пойти, например, в престижную школу.

Как отмечают банкиры и аналитики, персональные кредитные рейтинги весьма полезная вещь, как для кредитных учреждений, так и для добросовестных заемщиков. По словам Алексея Коренева, аналитика «Финам», подобный подход не просто позволит детально и беспристрастно отслеживать кредитный рейтинг любого клиента, но и существенно упростит и ускорит скоринг для самих банков.

В конечном итоге кредитные учреждения получают выгоду от оптимизации процессов оценки рисков на заемщика и снижают опасность появления просроченной задолженности. Для добросовестных граждан с хорошей кредитной историей упрощается процедура получения займа.

На тотальный контроль не потянет

Впрочем, в отличие от американской и китайской моделей российское ноу-хау не столь совершенно и на роль главного параметра претендовать не сможет. Во всяком случае, как отметил Алексей Волков, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ), пока банки не начнут опираться на рейтинг во всех своих кредитных решениях.

Во-первых, еще нет методики расчета рейтинга. Как рассказал Мясников «Фонтанке», персональный кредитный рейтинг будут составлять бюро кредитных историй по своим существующим скоринговым моделям. Считают рейтинги и сами банки. У каждого свой набор переменных, удельный вес которых в итоговом показателе они не раскрывают. В модели ОКБ, например, наибольший вес имеет параметр «наихудший показатель просрочки за последние 6 месяцев», который больше других влияет на итоговый балл.

Как отметили в пресс-центре Северо-Западного банка Сбербанка России, рейтинг – это оценка физического лица по методике бюро, которая может не совпадать с методиками и кредитной политикой банков. А банки используют дополнительные источники для оценки заемщика, которые не входят в состав кредитной истории, – информацию о доходе, контактные данные, трудоустройство, историю взаимоотношений с конкретным банком, – поэтому решение принимается не только исходя из данных кредитных историй, а более комплексно.

– Например, клиент категории «премиум», находясь в отпуске за границей, допускает техническую просрочку в несколько дней по одной из кредитных карт. Данный эпизод будет негативным триггером для банка, если основываться лишь на данных индивидуального кредитного рейтинга. Однако, с учетом его положительной истории сотрудничества с банком, высокого стабильного дохода и качественной платежной дисциплины, банк может отнестись к этому факту лояльно, – привел пример Дмитрий Герасимов, начальник отдела скоринговых моделей и информационных источников данных Бинбанка.

Во-вторых, как заметила директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Оксана Старосельская, банки подключены не ко всем кредитным бюро. Соответственно, рейтинг не гарантирует полноту информации. А сама кредитная история зачастую некорректно и несвоевременно обновляется.

– Казалось бы абсурдным, но мы до сих пор наблюдаем обращения клиентов за справками о закрытых кредитах для предоставления в бюро кредитных историй, так как там все еще имеется информация о якобы незакрытых договорах, – рассказала «Фонтанке» Юлия Додичева. – В России нет четкого регламентированного сценария передачи информации в бюро со стороны банков, а также остается загадкой – в какие сроки бюро обрабатывает и вносит полученную от банков информацию. К сожалению, вряд ли персональный рейтинг решит эту задачу, если не будет разработана и четко сформулирована единая процедура обработки кредитной истории.

Поэтому, по словам Романа Цивинюка, вице-президента, руководителя розничного блока СМП-Банка, сейчас персональный кредитный рейтинг – это не альтернатива кредитной истории, а некий усредненный балл на основе доступных бюро данных. Существование такого универсального рейтинга может быть удобно, например, при выдаче экспресс-кредитов.

Соцсети и данные сотовой связи

По словам Додичевой, предлагаемый рейтинг – «инструмент» его прошлых заслуг, и он вряд ли отразит реальную жизненную ситуацию: экономическое положение работодателя, закредитованность семьи в целом и так далее. Поэтому даже самый высокий скоринговый балл не может являться гарантией выдачи кредита. Важно, чтобы рейтинг учитывал не только прошлые возможности выплаты кредитных обязательств, а и текущие.

Банки и бюро должны уметь прогнозировать поведение заемщика, опираясь на данные его социальных связей, истории взаимодействия с государственными органами (ГИБДД, ФСИН, ПФРФ и так далее), а возможно, даже анализируя социальные сети. А Дмитрий Герасимов отметил, что наиболее эффективной скоринговой моделью будет сочетание внутренней проверки, данных из БКИ, а также дополнительных источников информации о клиенте — данных сотовых операторов, социальных сетей и транзакционной активности.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»