Смольный не прощает долги. Чиновники рассказали, как будут выбивать у арендаторов 16 млрд рублей

Пока в КИО грозят неплательщикам уголовными делами, депутаты предлагают ведомству объявить себя банкротом. А бизнес и вовсе называет цифру долга «раздутой».

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Правительство Петербурга недополучило от сдачи в аренду государственного имущества 16 миллиардов рублей. Такую цифру с болью в голосе произнес вице-губернатор Михаил Мокрецов на бюджетных слушаниях в городском парламенте 27 августа. По его словам, значительная часть долгов накопилась еще 10 лет назад. Фактически Петербург выдал многомиллиардный кредит бизнесу и сейчас в суде пытается «выбить» эти долги. «Но не всегда получается», – резюмировал чиновник.

По словам Михаила Мокрецова, в этом году комитет возьмется за дело решительно и предложит всем арендаторам — а всего у города 35 тысяч договоров – провести сверку расчетов по бухгалтерской отчетности. Тем, кто окажется не готов к диалогу, он пригрозил уголовными делами, хотя отметил, что такой «сюжет не хочется запускать». В итоге в 2019 году КИО планирует собирать 88% текущей арендной платы, а накопленный долг сократить на 14%.

Депутаты не пришли в восторг от заявления чиновника. «14%? Все настолько плохо?» – удивился глава фракции «Единой России» Александр Тетердинко. «Проще комитету признать себя банкротом», – отметил его однопартиец Андрей Васильев. Последний также напомнил главе КИО, что с 2012 года комитет снижает собираемость средств по аренде, и предложил задуматься о возвращении районных подразделений, упраздненных в ходе реформы ведомства.

Но предложение не вызвало понимания у Михаила Мокрецова. По его словам, падение доходов от аренды началось из-за изменений федерального законодательства, разрешившего бизнесу выкупать помещения. «Таких заявлений мы в этом году получим порядка 7 тысяч. И, соответственно, каждый год этих объектов недвижимости у города становится все меньше, поэтому и доходы падают», – рассудил вице-губернатор. Считать свое ведомство несостоятельным он тоже отказался. «Признавать банкротами мы будем наших должников», – заявил он.

Хочешь денег — иди в суд

Впервые Смольный признал наличие масштабной проблемы по долгам арендаторов в конце 2016 года. Тогда для борьбы с неплательщиками был создан специальный черный список арендаторов. «Пусть банки Петербурга и все городское бизнес-сообщество знает, что у этих компаний долги перед городом, понимают реальное положение дел в этих компаниях и оценивают риски сотрудничества с ними», – комментировал тогдашний глава КИО Александр Семчуков. По расчету ведомства, компании, не желая портить свою репутацию, тут же понесут деньги в городскую казну.

Проверить успешность этого начинания проблематично. Если в начале 2017 года КИО сообщил о 8 млрд рублей задолженности, то сейчас заявляется уже о 16 млрд рублей. Но говорить о двукратном росте некорректно, считают в ведомстве. «Тогда речь шла о 140 крупнейших должниках, а общая сумма была больше», – прокомментировала замглавы КИО Анжелика Логачева. По ее словам, суммарный объем долгов за полтора года, напротив, снизился. Конкретных цифр на момент публикации ведомство не предоставило.

Страница черного списка на сайте КИО недоступна. Но, как следует из картотеки арбитража, со многими его участниками все еще идет претензионная работа. Так, в 2017 году КИО выступил истцом по 604 делам на общую сумму 4,4 млрд рублей. В 2018-м – по 338 делам на сумму 3,2 млрд рублей.

Но процесс идет не быстро — предприниматели оспаривают иски и подают встречные. Многим компаниям, вошедшим в черный список должников, удалось отбиться от назначенных штрафов или в разы снизить их размер.

Например, «Главстрой-СПб», с которого КИО требовал 95 млн рублей за аренду участка на улице Шкапина, по решению суда должен заплатить только 654 тысячи рублей. ООО «Республика», построившая под брендом Legenda жилой дом на улице Оптиков, – 20 млн рублей вместо 370 млн рублей. «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» – 560 тысяч рублей вместо требуемых 106 млн рублей. Застройщик «Леонтьевский мыс» сам подал иск против КИО, оспорив повышение арендной платы за 1,3 га на Ждановской улице с 149 115 до 10,5 млн рублей за квартал. Решение в пользу истца подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

А вот там, где КИО удается доказать свою правоту, взыскание не всегда возможно. К примеру, компания «Гольф Дюны», связанная с Борисом и Михаилом Зингаревичами, с которой город требовал 193 млн рублей, обанкротилась прежде, чем успела построить под Сестрорецком обещанную академию гольфа с гостиницами, теннисным центром и комплексом для верховой езды. Такая же участь может постигнуть требования к «Петербургскому агентству недвижимости» Андрея Исаева (требование на 67,8 млн рублей за аренду здания на Невском проспекте, 62 ) и АО «Морской вокзал» (6,8 млн рублей). В отношении компаний уже введена процедура наблюдения.

Небольшие долги компании тоже не спешат выплачивать. К примеру, 1,7 млн рублей арендной задолженности с компании «Синопская набережная», подконтрольной братьям Зингаревичам, пришлось взыскивать с помощью судебных приставов.

Не прошли сверку

По словам участников рынка, реальную ситуацию с долгами бизнеса перед городом оценить сложно. «Оснований для резкого роста требований нет, поскольку для этого нет базы – в последние годы не было крупных объектов, которые город отдал бы бизнесу», – комментирует глава холдинга Legenda Василий Селиванов. А вот уже заявленные претензии приходится корректировать. «Часто комитет предъявляет миллионные иски, не объясняя происхождения претензий, но потом проигрывает суды и взыскивает копейки», – говорит он. По словам топ-менеджера, в таком случае перевод дела в уголовную плоскость лишен смысла и только приведет ухудшению инвестиционного климата.

В КИО признают, что изменение размера задолженности происходит не только за счет увеличения взысканий, но и корректировки самих требований. Но обещают оптимизировать работу. По словам Анжелики Логачевой, ведомство хочет разделить неплательщиков на несколько групп и использовать в отношении каждой из них свою стратегию.

Малый бизнес тоже не стал хуже платить городу, считает исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков. «Экономическая ситуация, скорее, улучшилась в последние годы», – говорит он. Переоценке тоже взяться неоткуда. «Большинство помещений и участков сдается через торги, система начисления платы там весьма прозрачна», – отмечает глава ассоциации. По мнению Владимира Меньшикова, во многом долги возникают из-за плохого администрирования. «Недобросовестные компании, выигрывая аукционы, не платят городу, зная, что их не выселят, пока не пройдут все суды и не будет расторгнут договор», – сказал он. По словам эксперта, вместо того, чтобы грозить бизнесу уголовной ответственностью, городу следует быстрее выявлять и выгонять игроков, которые своими действиями наносят ущерб законопослушным предпринимателям.

Галина Бояркова,

Ксения Клочкова,

«Фонтанка.ру»