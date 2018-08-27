На границе с Россией задержали водителя с ворованной одеждой из Финляндии

На пункте пропуска "Ваалимаа" ("Торфяновка") финские пограничники задержали мужчину, который, сам того не зная, вёз в Россию ворованную одежду.

Как рассказали 27 августа в Пограничной охране Финляндии, инцидент произошёл 20 августа. Гражданин Швеции, проживающий в России, возвращался домой на автомобиле. При осмотре машины внимание властей привлекла большая сумка с новой одеждой. Как выяснилось в ходе предварительного следствия, сумку водителю передал неизвестный мужчина в Хельсинки. Он попросил доставить груз в Россию за вознаграждение, и тот согласился. По словам гражданина Швеции, он и подумать не мог, что одежда, которую он везёт через границу, была украдена.

Водителя подозревают в контрабанде, расследование продолжается.

Ранее на финляндско-российской границе неоднократно задерживали контрабандистов с ворованной одеждой.