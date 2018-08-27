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Город
27.08.2018 19:07
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Проезд в петербургском метро может подорожать до 47 рублей

 

Себестоимость проезда в петербургском транспорте за год выросла на 8 рублей. Соответствующие данные озвучил председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин на бюджетных слушаниях в Законодательном собрании 27 августа.

По его словам, на данный момент чиновники рассматривают два варианта установления тарифов на городской транспорт в 2019 году. Согласно первому варианту развития событий, петербуржцы по-прежнему будут платить 45 рублей за жетон и 40 рублей за билет на трамвай, автобус и троллейбус.

Второй вариант развития событий предполагает, что проезд на метро подорожает до 47 рублей, на наземном транспорте – до 42 рублей. Согласно предоставленным данным транспортных ГУПов, себестоимость проезда в метрополитене составит в 2019 году 59,3 рубля (в 2018-м – 51,11 рубля), в троллейбусе и трамвае – 51,6 (43,71 рубля в 2018 году), в автобусе – 48,4 (42,59 рубля в 2018 году). По подсчетам комитета по тарифам, чтобы не повышать проезд (первый вариант), транспортным предприятиям придется дополнительно заплатить 937,8 млн рублей.

Отметим, что в 2018 году тарифы на проезд не повышали. Считается, что такое решение было принято в том числе из-за проведения президентских выборов в марте. Следующие выборы в Петербурге проведут в сентябре 2019 года. В единый день голосования будут выбирать главу города. Как писали СМИ, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко выступил против увеличения стоимости проезда на транспорте, однако окончательное решение будет принято осенью при утверждении бюджета.

Последний раз стоимость разового проезда в метро увеличилась с января 2017 года — с 40 рублей за жетон она выросла до 45 рублей. При этом стоимость проездных билетов поднялась максимум на 7,7%.

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