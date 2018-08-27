Ночное движение по Благовещенскому мосту ограничат на месяц

С 29 августа по 30 сентября Благовещенский мост будет частично перекрыт. На разных участках переправы будет попеременно ограничиваться движение с 20:00 до 8:00. Об этом 27 августа сообщает Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга.

Как сообщается на сайте ГАТИ, на мосту целый месяц будут чистить бордюрные камни. В первую и третью недели будет частично ограничено движение в сторону Центрального района, во вторую и четвертую недели – в сторону Васильевского острова.

Кроме того, до середины сентября ограничено движение по Сампсониевскому мосту, который начали ремонтировать 27 августа: на нем будут менять асфальт.