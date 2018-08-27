Бывшего лидера Pink Floyd признали “агентом Кремля” и внесли в базу “Миротворец”

В украинской базе данных «Миротворец» появился бывший лидер рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Запись опубликовали на сайте 27 августа в разделе "Чистилище" после того, как музыкант сделал несколько пророссийских заявлений в интервью «Известиям».

Уотерса внесли в список агентов Кремля из-за "антиукраинской пропаганды, покушения на территориальную целостность Украины и участия в попытках легализации аннексии Крыма Россией". В интервью Уотерс выразил мнение, что киевский майдан зимой 2013/14 года организовали в Белом доме, а Россия "имеет все права на Севастополь".

В базу украинского сайта «Миротворец», по словам создателей, попадают «сепаратисты и агенты Кремля». Помимо военных, журналистов и политиков, там есть артисты, которые посещали Крым, Донбасс или плохо высказывались об Украине. В списках есть, например, участница Евровидения-2018 Юлия Самойлова, Лолита, Михаил Боярский, Сергей Шнуров и даже Стивен Сигал.

Интернет-ресурс не является официальным, но на практике людей из «черного» списка отказываются пускать в страну.