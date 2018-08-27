Рухнувший на железную дорогу в Финляндии автобус ехал со скоростью 100 км/ч

Автобус, в котором погибло четверо после падения с моста на железнодорожные пути в Куопио, ехал с превышением скорости. Об этом сообщает 27 августа Yle со ссылкой на Центр расследования происшествий Финляндии.

Транспортное средство с туристической группой пенсионеров на борту, как рассказали в ведомстве, двигалось со скоростью 100 км/ч, тогда как на развязках и перекрёстках лимит составляет 80 км/ч. Специалисты, расследующие аварию, анализируют данные тахографа, чтобы понять, в какие смены работал водитель, какие делал перерывы и с какой скоростью ехал. По словам одного из пассажиров, автобус вилял между краем дороги и разделительной полосой, иногда пересекая разметку.

«Скорее всего, авария произошла не из-за тормозов», – заявили в Центре расследования происшествий. Водитель же после ДТП рассказал полиции, что у него отказали тормоза. Перевозчик, финская компания Kemin Liikenne, отказалась от комментариев.

Ранее в центре расследования происшествий заявили, что с тормозами у автобуса было всё в порядке, специалисты не выявили технических неисправностей.

Kuopion vakavan 24.8. liikenneonnettomuuden tutkinta edennyt hyvin – linja-auton jarruissa ei ole todettu vikaa: https://t.co/QOa5Yk86HX Lisätiedot: johtava tutkija Kai Valonen, p. 0295 150 707, viestintäpäällikkö Sakari Lauriala, p. 0295 150 714 #liikenneturvallisuus pic.twitter.com/YA8ruB6BeB — OTKES (@OTKES_SIAF) 25. elokuuta 2018

Днем 24 августа четверо человек погибли и ещё несколько получили ранения в результате аварии с туристическим автобусом, который вёз пенсионеров из Северной Швеции в спа-отель Куопио. Сейчас в больнице Куопио находятся 9 пострадавших, трое из них — в отделении интенсивной терапии.