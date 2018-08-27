Суд отклонил иск к Роскомнадзору о последствиях блокировки Telegram

Арбитражный суд Москвы отклонил иск компании «Инвестори» к Роскомнадзору и Минфину о взыскании 5 млн рублей компенсации от действий регулятора по блокировке Telegram, сообщил генеральный директор «Инвестори» Александр Вихарев.

«Суд отказал удовлетворить наш иск против Роскомнадзора в полном объеме. Обоснование решения будет опубликовано Арбитражным судом в течение 5 дней», — сообщил Вихарев.

Он уточнил, что не будет подавать апелляционную жалобу.

Компания подала иск в конце апреля. В середине апреля Таганский районный суд Москвы постановил заблокировать на территории месcенджер Telegram. Когда Роскомнадзор, выполняя решение суда, начал осуществлять процесс блокировки, на территории России оказались заблокированы тысячи ресурсов, IP-адреса которых совпадали с адресами, которые использовал Telegram, при этом сами компании не были связаны с мессенджером.