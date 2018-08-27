Bloomberg узнал о новых моделях iPhone. Спойлер: покупателей они ничем не удивят

Новый флагман линейки iPhone будет наделен огромным экраном с диагональю 6,5 дюйма. Одновременно с ним компания покажет пользователям ещё два смартфона. Подробности запланированной на осень презентации рассказало агентство Bloomberg.

Каких-то чудесных ноу-хау от новых яблочных продуктов ждать не стоит, удивлять потребителей производители будут в 2019 году.

Источники Bloomberg сообщают, что новый флагман будет отличаться от iPhone X в той же мере, в которой iPhone 6s отличался от iPhone 6.

Как следует раскошелиться придется на модель с кодовым названием D33. Она получит улучшенную начинку и OLED-экран с диагональю 6,5 дюйма. Задняя часть будет выполнена из стекла, края — из нержавеющей стали.

Модель с рабочим названием N84 сменит iPhone 8 и станет бюджетным смартфоном Apple в линейке. Экран с диагональю 6,1 дюйма у этого восьмого iPhone будет жидкокристаллическим.

У обоих смартфонов, вероятно, будет два слота для сим-карт.

Третьим смартфоном в линейке станет знакомый iPhone X с новой начинкой. Также модель получит "прокачанную" камеру.