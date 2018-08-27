Сирия готовится отразить авиаудар США

Сирийские военные объявили о наивысшем уровне боеготовности на фоне новостей о возможных американских авиаударах по столице республики.

Сирийские ВВС приведены в полную боевую готовность. "Причина развертывания ПВО не была объявлена, однако скорее всего это связано с потенциальной угрозой удара США по столице и ее окрестностям", – сообщает 27 августа издание Al-Masdar News со ссылкой на свои источники в армии Сирии.

На прошлой неделе в российском Министерстве обороны заявили о возможной атаке США на эту страну. Ранее американские военные перебросили в Персидский залив эсминец «Салливанс» с 56 крылатыми ракетами на борту, а также отправили на территорию Катара стратегический бомбардировщик В-1В с 24 ракетами. Поводом для авиаударов могут стать обвинения в использовании химического оружия.