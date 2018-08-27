Европа заявила, что собирается помогать предприятиям, попавшим под американские санкции

Евросоюз сделал заявление о том, что далее будет вести независимую от США политику. Германия и Франция сейчас разрабатывают финансовый механизм, который позволит выделять деньги на международные проекты вопреки американским санкциям, передает Bloomberg 27 августа.

«Совместно с Германией мы решили разработать независимый европейский или франко-германский финансовый инструмент, который позволит нам не оказаться побочными жертвами экстратерриториальных санкций, введенных США. Я хочу, чтобы Европа была независимым континентом, а не вассальной территорией. А это означает наличие полностью независимых финансовых инструментов, которых сейчас нет», — заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хейко Маас отметил, что Евросоюз хочет сохранить экономические связи с Ираном и каналы платежей. Также он подтвердил, что международные платежные системы, такие, как SWIFT, планируется сделать более независимыми от США.

Подобные заявления были сделаны в ответ на возобновление США антииранских санкций. Некоторые европейские компании, включая Daimler AG и Total SA, уже прекратили работу или отказались от инвестиционного планирования. При этом Франция, Германия и их партнеры из Европейского союза настаивают на дальнейшем сотрудничестве с Ираном.