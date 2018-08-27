Becar Asset Management выводит проект апарт-отелей Vertical на московский рынок

Becar Asset Management выводит проект апарт-отелей Vertical на московский рынок. Как сообщила компания 27 августа, она подписала договор на редевелопмент административного здания в районе станции метро «Таганская».

Работы начнутся осенью 2018 года. В четырехэтажном здании 1908 года постройки разместится трехзвездочная гостиница под брендом Vertical. Объем инвестиций составит 343 млн рублей, срок окупаемости – около 6 лет.

Номерной фонд составит 76 юнитов средней площадью 15 кв. м, которые будут распродаваться в розницу. «Покупателями номеров будут выступать горожане, ориентированные на покупку пенсионной однушки или апартаментов под сдачу в аренду», – комментирует Мария Онучина, управляющий директора PM Becar Asset Management. При этом компания обещает клиентам доходность в 8 – 10%.

Продажи номеров в отеле стартуют в октябре 2018 года. Гостиницу планируется сдать в эксплуатацию в конце 2019 года.

Проект на Таганской станет четвертым в сети Vertical. Сейчас под этим брендом работает только один апарт-отель на Московском проспекте в Петербурге. К 2020 году должна начать работу гостиница на Большом Сампсониевском проспекте, а в 2025-м – на улице Орджоникидзе.