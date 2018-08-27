ФСБ начнет следить за пользователями loveplanet, Avito, BlablaCar и Rutube

Список ресурсов, за которыми следит ФСБ, пополнился. Среди них loveplanet, Avito, Blablacar. Об обновлении реестра организаторов распространения информации 27 августа проинформировал общественный проект «Роскомсвобода».

В общей сложности реестр расширился на полсотни новых адресов. Самые известные ресурсы среди них – это блоговая платформа LiveJournal, видеохостинг Rutube, сервис онлайн-объявлений Avito, сервис поиска попутчиков Blablacar, сайт онлайн-знакомств loveplanet. Также в списке помимо форумов оружейников, врачей и СМИ есть магазины стройматериалов, бижутерии и окон из ПВХ. Что опасного может быть в этих сайтах – непонятно.

Ранее в реестр ОРИ были внесены сервисы "Яндекса", "Mail.Ru", "ВКонтакте", "Одноклассники", "Рамблер" и другие сайты и порталы. Всего на текущий момент в реестре ОРИ числится 152 адреса. Эти сайты по «закону Яровой» обязаны полгода хранить и делиться с российскими компетентными органами всей информацией о пользователях, в том числе содержанием их переписки и звонков.