Алексею Навальному дали 30 суток ареста

Тверской суд привлек Алексея Навального к административной ответственности за организацию январской «Забастовки избирателей» и арестовал на 30 суток. Об этом 27 августа из зала суда сообщил корреспондент РБК.

Алексея арестовали за повторное нарушение правил проведения акции. В деле он указан как организатор, но оппозиционер не согласен с такой формулировкой, так как лично не подавал заявок на проведение митинга.

Навальный считает, что его задержали специально, дабы помешать подготовке к его следующей акции, которую, кстати, власти Москвы отказались согласовать.

Навального задержали в субботу, 25 августа, на выходе из подъезда дома. В полиции у него отобрали телефон и повредили мизинец.