Глава МИД Австрии упала в обморок - после свадебных поздравлений от Путина ее ждал «марафон интервью»

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала недомогание во время Европейского форума и упала в обморок. Местные СМИ считают, что причиной плохого самочувствия мог стать напряженный график политика, включавший свадьбу, гостем на которой стал президент России Владимир Путин.

Во время выступления на форуме в альпийском городе Альпбах Карин Кнайсль почувствовала себя плохо, однако медики быстро смогли оказать ей помощь. Сейчас она отдыхает. Об этом 27 августа сообщило издание Die Presse со ссылкой на МИД Австрии.

СМИ напоминают, что у министра последнее время был крайне насыщенный график: свадьба и «марафон интервью» с журналистами.

В апреле политик уже обращалась к помощи врачей из-за вирусного заболевания.

Напомним, что 18 августа Владимир Путин посетил бракосочетание Вольфганга Мейлингера и главы австрийского МИДа Карин Кнайсль. Президент России подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину с изображением сельских мотивов.