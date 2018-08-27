ГК «Эталон» инвестирует 300 млн рублей в реконструкцию Алексеевской водоподъемной станции

Пресс-служба ГК «Эталон»

До конца 2019 года Группа «Эталон» отреставрирует ансамбль исторических зданий XIX века в рамках проекта жилого комплекса бизнес-класса «Серебряный фонтан».

Это один из масштабных в Москве примеров сохранения объектов культурного наследия при редевелопменте бывших промышленных территорий. Общая площадь исторических зданий, которые будут отреставрированы и адаптированы под новые функции, составит около 4,5 тыс. кв. м.

При освоении уже сложившихся участков основная задача девелопера – достижение гармонии между объектами нового строительства и существующей городской застройкой. В случае с ЖК «Серебряный фонтан» объединяющее звено – это классические элементы краснокирпичной промышленной архитектуры XIX века, использованные при проектировании фасадов новых объектов. Центром притяжения проекта станет исторический фонтан, отреставрированный Группой «Эталон» к 125-летнему юбилею станции и торжественно запущенный 25 августа.

«Мы в Группе «Эталон» гордимся историческим наследием и тратим много времени, сил и средств на то, чтобы передать связь прошлого и будущего, передать красоту, эстетику и пользу исторических объектов. Создавая проект ЖК «Серебряный фонтан», мы взяли на себя обязательство восстановить их в прежнем виде и включить в современную жизнь нашего нового комплекса и всего города», – рассказал Иван Богатов, руководитель Московского территориального управления Группы «Эталон».

Общественное пространство разместится именно в отреставрированных исторических корпусах. Полностью отреставрировать объекты культурного наследия и наполнить их арендаторами планируется к моменту ввода в эксплуатацию первой очереди комплекса в 2019 году.

Коммерческая инфраструктура также будет реализована на первых этажах жилых корпусов ЖК «Серебряный фонтан» и входящего в его состав бизнес-центра.

Жилой комплекс бизнес-класса «Серебряный фонтан» располагается на территории 7,7 га. Строительство комплекса началось в июле 2017 года, продажи недвижимости стартовали через месяц. Завершение реализации проекта запланировано на 4 квартал 2022 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Серебряный фонтан», застройщик АО "Серебряный фонтан", проектная декларация на сайте http://ser-fontan.ru/