Владельцем трансформаторной будки на Невской губе, где ударило током мужчину, оказался петербургский бизнесмен

«Фонтанке» стало известно, кому принадлежит трансформаторная будка, рядом с которой на минувшей неделе 35-летний мужчина получил удар током. По информации «Ленэнерго», распределительное устройство 0,4 кВ — имущество ООО «Автоцентр «Приморский»», владельцем которого является предприниматель Анри Анчабадзе. Станция технического обслуживания располагается недалеко от будки, на улице Кораблестроителей, 28, корпус 1.

В петербургском комитете по энергетике и инженерному обеспечению корреспонденту «Фонтанки» подтвердили информацию о собственнике.

Автосервис на Кораблестроителей существует с 1999 года. Тогда он был зарегистрирован как ООО «Мобил-Сервис», а Анри Джумберович был одним из трех учредителей. К 2003 году, по данным СПАРК, юрлицо было ликвидировано, вместо него предприниматель зарегистрировал ООО «Автоцентр «Приморский»» с единственным владельцем в лице Анчабадзе. СПАРК говорит о том, что в автосервис дважды приходили сотрудники МЧС с внеплановой проверкой – в 2016 и 2017 годах. И каждый раз инспекторы выявляли многочисленные грубые нарушения.

Автосервис на Кораблестроителей – разумеется, не единственный бизнес Анри Анчабадзе. Из открытых источников известно, что он также является собственником петербургской управляющей компании «Морошка», совладельцем мясокомбината «Самсон», а также владельцем мебельного бутика в Симферополе. Помимо этого, Анчабадзе владеет пакетом акций компании «Логистика Северо-Европейских газопроводов» («ЛСЕГ»), которая является подрядчиком «Газпрома». Здесь предприниматель выполняет функции руководителя департамента по корпоративным вопросам.

На пустыре, где 35-летнего жильца ЖК «Я – романтик» ударило током, «ЛСЕГ» намеревается построить комплекс апартаментов. Об этом в 2017 году писал «Деловой Петербург».

Напомним, 23 августа петербуржец получил электротравму, находясь рядом с трансформаторной подстанцией недалеко от ЖК «Я – романтик». За ограждения, которые были открыты, он забежал за собакой. После удара током мужчина оказался в реанимации с тяжелыми травмами.