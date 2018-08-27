СК изучает потасовку в подсобке колонии под Волгоградом. Трое осужденных — в штрафном изоляторе, один уфсиновец — в больнице

Троих осужденных подозревают в нападении на сотрудников колонии общего режима в Волгоградской области, сообщает 27 августа региональное управление Следкома.

Преступление было совершено в городе Волжский ночью 19 августа. Прикрыв лица, несколько осужденных направились на территорию жилой зоны колонии, где возле заброшенного здания ремонтно-механического цеха ждали незаконную передачу. Ее, как водится, должны были перебросить через забор. Темнота не скрыла троицу от младшего инспектора, обходившего территорию.

«Злоумышленники накинулись на сотрудника колонии, а когда услышали, что тот сумел передать информацию о происшествии по рации, убежали в подсобное помещение теплицы», – отметили в СК.

Подоспевшие коллеги инспектора нашли в подсобке заключенных – те дали отпор. На кулаки сотрудники ответили силой.

Сейчас участники ночной потасовки находятся в штрафном изоляторе, а один побитый ими сотрудник УФСИН — в больнице (еще двоим его коллегам медпомощь не понадобилась).

По факту проводится проверка. Следствие анализирует в том числе действия сотрудников колонии. Если будет выявлен факт превышения ими полномочий, СК обещает спросить по всей строгости. Очевидно, это связано со скандалами последнего времени – дела об избиении заключенного в Ярославской колонии и шлейфа других подобных дел по всей стране.