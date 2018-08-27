Путин заявил о недостаточных темпах газификации в России

Президент России Владимир Путин заявил о недостаточных темпах газификации российских регионов. Об этом он сказал в Кемерово 27 августа, на заседании комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

«Уровень газификации регионов, в том числе сельских территорий, растет недостаточными темпами… Темпы, к сожалению, не те, на которые мы рассчитывали в последнее время», — сказал Путин.

По словам президента, чтобы решить проблему газификации регионов, необходима координация органов власти, «Газпрома» и независимых производителей.

«Здесь нужна координация между федеральными органами власти, между Газпромом, между независимыми производителями и местными региональными органами власти, потому что «последняя миля» – вот в чем, как правило, проблема. Нужно это все выстроить в одну цепочку. Нужна дополнительная динамика по этому вопросу», — добавил президент.