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27.08.2018 10:00
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Велосипеды, лыжи, коляски – где хранить вещи

Типичный многоэтажный дом. С балкона одной из квартир приветливо глядят лыжи, велосипед и коробки с неизвестным содержимым. Знакомая картина?

Велосипеды, лыжи, коляски – где хранить вещи

Строительный холдинг «ПСК»

Жители многоквартирных домов за неимением другого варианта часто превращают балконы в дополнительное пространство для хранения, особенно в малогабаритных квартирах. Многие бы и рады устроить на балконе террасу или разбить мини-сад, но только где хранить вещи? Альтернативой захламлённому балкону могут стать келлеры — отдельные кладовые помещения, которые всё чаще предусматривают в проектах новостроек.

Актуальность проблемы хранения подстёгивается спросом на однокомнатные квартиры, которые вот уже который год держат пальму первенства среди квартир в новостройках Петербурга. Число «однушек» растёт, а их площадь – нет. Так и появляются балконы-кладовки. И это ещё хорошо, если балкон вообще есть. Конечно, можно арендовать боксы на охраняемых складах, но такой вариант едва ли можно назвать удобным. А вот келлеры – это выход.

Келлеры, или, попросту говоря, кладовые комнаты,  – явление для российского рынка недвижимости относительно новое. А вот в домах Германии, Испании, Греции, Италии и даже соседней Финляндии специальные помещения для хранения вещей не редкость. Первыми европейское веяние переняла элитная недвижимость Москвы. Затем мода распространилась и на другие города и сегменты. В Петербурге количество проектов, где предусмотрены келлеры, растёт: в 2017 году их стало на 9% по сравнению с 2016-ым. Среди этих проектов ‒ апарт-комплекс Like, который строится вблизи площади Мужества. В одной из секций на каждом этаже расположены индивидуальные кладовые средней площадью 4,5 кв. м. Всего их в комплексе ‒ 261.

«Оборудовать комплекс такими помещениями мы решили, поскольку предвидели спрос на них, ‒ говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. ‒ Как показала практика, мы оказались правы: клиенты гораздо чаще интересуются кладовыми помещениями, чем теми же машино-местами. На данный момент забронирована почти половина всех предусмотренных под хранение помещений».

Цены на келлеры разнятся в зависимости от класса проекта и расположения ЖК. В элитном сегменте цены могут доходить до нескольких миллионов рублей за помещение. В апарт-комплексе Like индивидуальная кладовая средней площадью 4,5 кв. м обойдётся от 180 тыс. рублей. Содержанием келлера будет заниматься управляющая компания. Обслуживание включается в стоимость коммунальных услуг.

«Наличие кладовой за пределами квартиры позволяет более эффективно использовать жилое пространство, ‒ говорит Сергей Мохнарь. – Современный покупатель уже не хочет занимать балконы, антресоли, общие коридоры на этаже и любое свободное место в квартире для хранения редко используемых вещей. Он понимает, что проще хранить громоздкие вещи вне квартиры, чтобы они не нарушали целостность интерьера и не «съедали» лишние метры, стоимость которых составляет сотни тысяч рублей. Кроме того, жильцы могут уезжать из города и на этот период сдавать пустующее помещение. В таком случае все личные вещи, которые не увезти с собой, переносятся в келлер. Вуаля: проблема их сохранности, как и мобильности хозяина, решена!»

Справка о компании

Комплекс LIKE -  застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

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