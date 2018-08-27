Захарова: Привязка «Дела Скрипалей» к санкциям США абсолютно надуманна
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила эфемерность обвинений России, якобы имеющей отношение к отравлению в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По ее словам, американская сторона ввела санкции без каких-либо доказательств участия России в атаке в Солсбери.
«Все озвученные обвинения эфемерны, при этом введенные сегодня рестрикции вполне реальны, пусть во многом и повторяют уже действующие», – заявила Захарова.
Она уверена, что введением нового раунда санкционного давления Соединенные Штаты усложняют возможность диалога с Россией. По словам представителя МИД, санкции США – это часть «целенаправленной политики по размыванию внешней политики в сфере контроля над вооружениями».
«Санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов», – резюмирует Мария Захарова.
Напомним, что Америка анонсировала введение новых санкций 8 августа. В назначенный день публикация нового раунда санкционного давления была перенесена на понедельник, 27 августа.
Справка:
4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами. 19 июля СМИ со ссылкой на источники в полиции королевства заявили, что правоохранительным органам удалось опознать отравителей Скрипалей. Министерство безопасности, в свою очередь, назвало эту информацию «дикой спекуляцией».