Захарова: Привязка «Дела Скрипалей» к санкциям США абсолютно надуманна

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила эфемерность обвинений России, якобы имеющей отношение к отравлению в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По ее словам, американская сторона ввела санкции без каких-либо доказательств участия России в атаке в Солсбери.

«Все озвученные обвинения эфемерны, при этом введенные сегодня рестрикции вполне реальны, пусть во многом и повторяют уже действующие», – заявила Захарова.

Она уверена, что введением нового раунда санкционного давления Соединенные Штаты усложняют возможность диалога с Россией. По словам представителя МИД, санкции США – это часть «целенаправленной политики по размыванию внешней политики в сфере контроля над вооружениями».

«Санкционные меры не способны заставить Россию свернуть с избранного пути по твердому отстаиванию своих национальных интересов», – резюмирует Мария Захарова.

Напомним, что Америка анонсировала введение новых санкций 8 августа. В назначенный день публикация нового раунда санкционного давления была перенесена на понедельник, 27 августа.