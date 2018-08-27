Что на самом деле разносила кофе-леди по заводу Toyota. Поставщик питания признал массовое заражение рабочих

Организатор питания на автомобильном заводе Toyota в Шушарах признал вину в заражении сотрудников острым гепатитом и в санитарно-эпидемиологическом разгильдяйстве. Но просит его с предприятия не выгонять.

Евгений Степанов/Интерпресс

27 августа началось рассмотрение дела Роспотребнадзора против столичной компании MFC Food. После атаки гепатита на автозавод началось расследование, санврачи перетряхнули медкнижки всего персонала, углубились в изучение товарного соседства и попросили суд прикрыть кейтеринг на Toyota до лучших времен. MFC Food (юрлицо ООО «эМэФСи») кормит «Тойоту» с октября 2014 года. Столовые на 900 человек обслуживает штат из 65 специалистов – управляющая, шеф-повар, два десятка простых поваров, мойщики.

Только три сотрудника (а это 4,61 % от общего количества) были привиты от вирусного гепатита, выяснил Роспотребнадзор. Кофе-леди Смирнова проработала почти четыре года без анализа на брюшной тиф и стафилококк, мойщик Исакходжаев и сушеф Мансурова удостоились тех же претензий, – передает корреспондент «Фонтанки» из Пушкинского райсуда.

Смертный приговор при расследовании вынесен салатам «Натали», «Крабовый с помидорами», «Морковь с изюмом» и бананово-клубничному смузи. Указанное время их приготовления было позже, чем время, с которого разрешалась реализация.

На MFC Food составлен протокол по статье 6.6 КоАП – «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», санкция – запрет работы до 90 суток.

В Пушкинском суде замначальника отдела Роспотребнадзора Надежда Заец, составлявшая протокол, в одиночестве противостояла директору MFC Food по развитию Дмитрию Худякову и двум его помощникам. Юрист был активен, а сидевшая по левую руку от бизнесмена девушка терроризировала свой смартфон, который, в свою очередь, неиссякаемой вибрацией ответных сообщений привлекал внимание публики.

Дмитрий Худяков перед судом анонсировал войну за доброе имя компании, отрицая претензии Роспотребнадзора, но как-то не сложилось.

«Вину признаете?» – любезно и как бы невзначай спросила судья Марина Ковалева и своей улыбкой обезоружила бойкого директора по развитию.

«Признаем», – ответил он.

По словам Худякова, компания временно не питает сотрудников Toyota, она сама заинтересована в работе над ошибками, в судебном приостановлении деятельности нет нужды, угроза жизни и здоровью отсутствует, о чем свидетельствует новое лабораторное заключение. Его также готовил Роспотребнадзор. Суд отложил заседание до завтра, чтобы ознакомиться с новыми выводами и, может, не выгонять MFC Food.

Материалы на приостановление деятельности направлены в Выборгский районный суд, они к рассмотрению приняты, уточнили «Фонтанке» 27 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга: «Заседание назначено на ближайшую пятницу».

Одновременно Роспотребнадзор предъявил поставщику питания аналогичные претензии за заражение гепатитом сотрудников завода Nissan в Парголово. Материалы на приостановление деятельности направлены в Выборгский районный суд, но они к рассмотрению не были приняты, уточнили «Фонтанке» 27 августа в объединенной пресс-службе судов Петербурга: «Законный представитель компании не извещен надлежащим образом».

Первые пациенты поступили в инфекционную больницу им. Боткина 10 августа. Роспотребнадзор назначил санэпидрасследование 14-го, а публично признал вспышку гепатита только 23 августа. Количество госпитализированных превышает тридцать человек.

Александр Ермаков, "Фонтанка.ру"