«Нафтогаз» оценил убытки Украины от прекращения транзита российского газа

Убытки, которые понесет Украина вследствие возможного прекращения Россией транзита газа через территорию страны могут составить 3% ВВП, что сопоставимо с расходами Украины на оборону. Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает УНН 27 августа.

«Россия хочет, чтобы Украина не получала транзитные доходы. Для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию – это фактически оставить Украину без возможности финансировать оборону. Напомню, что экономический ущерб от потери транзита для Украины в процентном выражении – 3%. Это больше, чем теряет РФ из-за всех санкций, которые на нее наложены», — сказал Витренко.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что «Газпром» может сохранить транзит газа через Украину после 2019 года в объеме 10 – 15 млрд кубометров в год, но при этом украинская сторона должна обосновать экономическую целесообразность нового контракта на транзит. Позднее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев уточнял, что объем транзита российского газа через Украину после 2019 года будет зависеть от условий нового контракта.