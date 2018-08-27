Происшествия
В Испании десятки мигрантов штурмом взяли пляж пятизвездочного отеля: «Они хотят все включено»
Около полусотни беженцев на резиновой лодке смогли добраться из Марокко в Испанию, взяв при этом штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус.
Высадка мигрантов привлекла внимание отдыхавших на пляже элитного отеля Sancti Petri Melia Hotel, которые засняли происходящее на видео. Из роликов видно, что как только лодка достигла берегов Испании, нелегалы ринулись в направлении отеля, чтобы затем затеряться в городе. Об этом сообщает Daily Mail.
Постояльцы курорта удивились тому, как быстро марокканцы захватили пляж. «Они хотят все включено», – пошутил автор одного из видео.
Чуть позже испанские власти рассказали, что им удалось схватить 29 высадившихся на побережье страны. Все они были гражданами Марокко. Большинство оказались несовершеннолетними.
Напомним, что расстояние между Испанией и Марокко составляет всего 14 километров. Если раньше беженцы предпочитали по морю добираться из Африки в Италию и Грецию, то в последнее время популярностью стал пользоваться маршрут Марокко – Испания. С начала 2018 года в Европу через Испанию въехало более 17 тысяч беженцев, тогда как через Италию около 16 тысяч, а через Грецию – всего 13 тысяч человек.