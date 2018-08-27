В Испании десятки мигрантов штурмом взяли пляж пятизвездочного отеля: «Они хотят все включено»

Около полусотни беженцев на резиновой лодке смогли добраться из Марокко в Испанию, взяв при этом штурмом пляж Барроса на курорте Коста-де-ла-Лус.

Высадка мигрантов привлекла внимание отдыхавших на пляже элитного отеля Sancti Petri Melia Hotel, которые засняли происходящее на видео. Из роликов видно, что как только лодка достигла берегов Испании, нелегалы ринулись в направлении отеля, чтобы затем затеряться в городе. Об этом сообщает Daily Mail.

Постояльцы курорта удивились тому, как быстро марокканцы захватили пляж. «Они хотят все включено», – пошутил автор одного из видео.

Публикация от A3Noticias (@a3noticias) 27 Авг 2018 в 3:19 PDT

Чуть позже испанские власти рассказали, что им удалось схватить 29 высадившихся на побережье страны. Все они были гражданами Марокко. Большинство оказались несовершеннолетними.

Напомним, что расстояние между Испанией и Марокко составляет всего 14 километров. Если раньше беженцы предпочитали по морю добираться из Африки в Италию и Грецию, то в последнее время популярностью стал пользоваться маршрут Марокко – Испания. С начала 2018 года в Европу через Испанию въехало более 17 тысяч беженцев, тогда как через Италию около 16 тысяч, а через Грецию – всего 13 тысяч человек.