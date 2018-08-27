СК РФ прибыл в ЦАР разбираться в убийстве российских журналистов. У следователей есть два дня

Представители российского Следственного комитета прибыли утром в понедельник в столицу Центральноафриканской республики. Группа рассчитывает за два дня разобраться в обстоятельствах гибели троих журналистов, чьи тела 31 июля были обнаружены неподалёку от Сибута.

Как сообщил «Фонтанке» второй секретарь посольства РФ в ЦАР Виктор Токмаков, 27 августа в Банги прилетели трое следователей. Программа пребывания пока не сформирована, но обратный вылет запланирован на 29-е число. Этого времени следственной группе хватит только на ознакомление с уже собранным местной жандармерией материалом и разговор со свидетелем, водителем погибшей съёмочной группы.

Ранее сообщалось, что центральноафриканские правоохранители весьма поверхностно осмотрели место убийства и ограничили свободу водителя группы. Бьенвеню Ндувокама находится в изоляторе жандармерии с 31 июля, общение с ним запрещено даже адвокату, которого, впрочем, у него и нет. Власти заявляют, что таким образом защищают свидетеля.

Группе петербургских журналистов, которые находятся в стране с 12 августа, не удалось встретиться с водителем, чтобы задать ему вопросы, возникшие после многочисленных опросов местных жителей. В ходе журналистского расследования были получены сведения, которые могут позволить считать основную версию произошедшего, заключающуюся в том, что российские граждане стали жертвами ограбления, совершенного арабоговорящими жителями соседней Республики Чад, не единственной.