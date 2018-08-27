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Бизнес
27.08.2018 15:42
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Путин: Российская энергетика справилась с санкционными вызовами

Российский топливно-энергетический комплекс успешно преодолел сложности, связанные с санкциями. Об этом президент РФ Владимир Путин 27 августа заявил на заседании комиссии по вопросам стратегии развития ТЭК.

«В условиях искусственных ограничений последних лет российский ТЭК сумел ответить на стоящие перед ним вызовы. По итогам прошлого года Россия вновь подтвердила свой статус одного из лидеров глобального энергетического рынка», – цитирует главу государства РБК.

Путин уточнил, что РФ в 2017 году добыла больше всех нефти, а по объему добытого газа уступила лишь одной стране.

Кроме того, президент отметил топовые позиции России по объемам выработки электроэнергии (4-е место) и добыче угля (6-е место). Только в прошлом году в развитие этих отраслей было вложено 3,5 трлн руб. Более того, национальный лидер сообщил, что успехи в этой области позволяют задуматься о расширении доли России на мировом рынке угля. Одним из наиболее перспективных направлений политик назвал Азиатско-Тихоокеанский регион.

Газификация регионов страны, в том числе сельских территорий, растет, но недостаточными темпами, заявил Путин. Президент констатировал необходимость координации «Газпрома», органов власти и независимых производителей.

Глава государства озвучил также задачу модернизации теплоэлектростанций с использованием современных энергосберегающих технологий. При этом президент призвал максимально использовать оборудование российского производства.

Справка:

Напомним, в санкционном списке оказался целый ряд российских топливно-энергетических компаний. В качестве повода выступила поставка газовых турбин в Крым.

Одна из крупнейших российских энергокомпаний - «Сугрутнефтегаз» находится под санкциями США и ЕС с 2014 года. В этом году санкции были наложены на ряд дочерних компаний гиганта: ПО «Киришинефтеоргсинтез», «Калининграднефтепродукт», «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», «Медиа-Инвест», «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «СО "Тверьнефтепродукт"», «Совхоз "Червишевский"» и «Сургутмебель».

Ограничения коснулись также компании-разработчика и производителя энергоустановок - «Силовые машины» и дочерней компании «Ростеха» «Технопромэкспорт».

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