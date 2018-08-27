У границы с Финляндией поймали загостившихся в России кубинцев

Выборгский суд наказал троих граждан Кубы, которые не уехали вовремя из России и хотели перебраться тайком в соседнюю Финляндию.

Иностранцы 1972, 1974 и 1996 г. р. задержаны российскими пограничниками в Выборгском районе Ленобласти в 50 км от границы Финляндии, сообщает 27 августа пресс-служба погрануправления Федеральной службы безопасности по Петербургу и области.

По данным ведомства, выходцы с острова Свободы находились в России незаконно — у одного из них срок действия коммерческой визы истёк в ноябре 2017 года, остальные находились на территории РФ без визы дольше разрешённых 30 суток. Троица планировала незаконно пробраться в соседнюю страну, однако их мечтам не суждено было сбыться.

Суд постановил оштрафовать кубинцев и депортировать их на родину.