Setl City завершила строительство жилой части проекта «ЗимаЛето»

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию 4-й корпус ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков и, тем самым, завершила строительство жилой части проекта. Комплекс строился в течение 4 лет, с 2014-го года. За это время компания Setl City возвела на берегу Большой Охты 5 жилых домов и 5 подземных паркингов.

ЖК «ЗимаЛето» построен в шаговой доступности от метро «Ладожская» – пешком можно дойти за 7-8 минут. Локацию отличает развитая торгово-развлекательная инфраструктура – около станции несколько ТРК, которые включают не только магазины, но и кафе, рестораны, кинотеатры, боулинг и многое другое. Также рядом с метро располагаются гипермаркеты. А социальной инфраструктурой комплекс обеспечит Setl City за свой счет.

В составе жилого комплекса построены и полностью оборудованы 4 детских и 4 спортивных площадки, а также 5 зон для отдыха взрослых. Во дворах высажены деревья и декоративные кустарники.

Setl City

Основной акцент в жилом квартале сделан на оригинальном оформлении фасадов зданий. Для каждого дома выбрана своя цветовая гамма в соответствии с тем или иным временем года. Фасады последнего по счету корпуса выполнены в «летних» тонах – оттенках белого, зеленого и голубого. Окна многих квартир обращены к реке – недвижимость на верхних этажах обладает прекрасными видовыми характеристиками.

Введенный в эксплуатацию корпус состоит из пяти секций высотой от 3 до 21 этажа. Подземная автостоянка общей площадью более 4 тыс. кв. м рассчитана на 248 машин. Во дворе организованы детская и спортивная площадки, благоустроена зона отдыха взрослых. Рядом с жилым корпусом высажены липы и почти 800 кустарников.

В планах застройщика Setl City после согласования с администрацией Петербурга – благоустроить набережную рядом с корпусами, высадить ивы, липы и клены и проложить велодорожку. Таким образом, набережная возле «ЗимаЛето» превратится в уютную зеленую зону для прогулок и занятий спортом.

На территории ЖК продолжается активное строительство школы и детского сада, рассчитанных на 450 и 190 детей соответственно. В трехэтажном здании детского сада спроектирован бассейн с гардеробами и душевыми, спортивный и музыкальный залы, помещения для кружков. Плановый срок ввода в эксплуатацию – первый квартал 2019 года.

Setl City

Четырехэтажное здание школы общей площадью более 14,6 тыс. кв. м состоит из учебного корпуса, спортивного блока и помещений для мероприятий. В школе будут оборудованы два бассейна, классы для мастерских, актовый зал, библиотека с читальным залом и книгохранилищем, столовая, медицинский кабинет. Школу планируется ввести в эксплуатацию в следующем году.

Отметим, что в мае этого года в одном из корпусов ЖК «ЗимаЛето» на пр. Энергетиков состоялось торжественное открытие первого в России «Центра семейной адаптации». Центр будет помогать приемным семьям и детям, оставшимся без попечения родителей.

Эксклюзивным брокером проекта «ЗимаЛето» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «ЗимаЛето» - застройщик ООО "Потенциал", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/zimaleto/declarations