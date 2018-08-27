Петербургский Главпочтамт временно не работает. Клиентов “Почты России” отправляют в соседние отделения

Главное почтовое отделение Петербурга временно работает в ограниченном режиме. До 29 августа здесь можно будет лишь получить почтовые отправления без оплаты.

Как пояснили в пресс-службе петербургского филиала «Почты России», на Главпочтамте в данный момент модернизируют оборудование. Специалисты устанавливают в отделении новое современное оборудование и программное обеспечение.

По этой причине клиентов приглашают в почтовое отделение 191036 на Невском проспекте, д. 87А, которое временно переведено на круглосуточный режим работы. Также до 22.00 будет работать отделение 191186 по Казанской улице, д. 4А.

29 августа в 9 утра Главпочтамт снова заработает в штатном режиме.