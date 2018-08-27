Певица Гречка отказалась выступать на выборах в Ульяновске: Нас хотели использовать

Анастасия Иванова, более известная как Гречка, отказалась выступать на концерте в день выборов в городе Ульяновске, после того как узнала, что билеты на мероприятие будут выдавать только проголосовавшим. Об этом «Фонтанке» рассказал менеджер артистки Никита Береснев.

«Мы не будем там выступать. Когда я подтверждал это мероприятие, дали абсолютно ложную информацию. В итоге я узнаю сегодня, на что нас пытались подписать. Конечно же, я позвонил и мы отказались от выступления», – отметил Береснев.

Сама исполнительница написала в своем инстаграме, что не знала о плане регионального отделения Российского союза молодежи повысить явку за счет артистов. «Вот сейчас я вылетела с этой планеты. Нам этого даже не сказали», – написала Иванова.

«Время окончательно задуматься о том, что происходит в нашей стране, – резюмировала певица. – Россия – наша мать. А правительство – отчим».

Напомним, что 27 августа стало известно о том, что в день выборов депутатов шестого созыва Законодательного собрания в Ульяновске состоится музыкальный концерт под девизом «Голосуй и танцуй», где должны были выступить Гречка, Джиган и ARTIK&ASTI. Билеты на мероприятие молодежи обещали выдать во время посещения избирательных участков.