Самостоятельно поднявшийся Володарский мост исследуют ученые

Конструкции и механизмы Володарского моста изучат специалисты из Петербургского государственного института путей сообщения императора Александра I. Такое решение принято по итогу совещания в СПб ГБУ «Мостотрест» после произошедшего на переправе через Неву ДТП. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

25 августа Володарский мост начал самопроизвольную разводку, приподнявшись на 30-40 сантиметров. В результате в образовавшийся пролет врезались 2 легковушки и 1 автобус, их водители были госпитализированы. В «Мостотресте» заявили, что причина незапланированной разводки моста, на котором буквально за день до происшествия закончился ремонт, заключается в дополнительной нагрузке на переправу. Это соответствует версии собеседников «Фонтанки»: дело может быть в слишком тяжелом асфальте, который уложили накануне ДТП.

Как рассказывают в пресс-службе «Мостотреста», сейчас Володарский мост работает в штатном режиме, а система гидравлики и электрооборудования полностью исправна. Когда именно ученые исследуют мост не уточняется.