Происшествия
В Великобритании нашли квартиру с «неизвестным химическим веществом», её обитатель мёртв
В квартире города Бат на юго-западе страны обнаружили молодого человека, отравленного неизвестным веществом. Связано ли произошедшее с инцидентом в Солсбери – не сообщается.
Как рассказало издание Daily Mail, 20-летний мужчина погиб при «необъяснимых обстоятельствах», а когда полицейские решили обследовать тело, то почувствовали недомогание. После этого злополучная квартира, где обнаружили труп, была опечатана. Следствие считает, что причиной отравления стало неизвестное химическое вещество.
Сейчас улица, на которой произошла загадочная смерть, перекрыта, а в квартире работают специалисты.
Полиция подчеркивает, что риска для жителей города нет.
Справка:
4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, получивший убежище в Соединенном Королевстве в 2010 году, и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в городе Солсбери. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона на основании того, что на месте преступления были якобы обнаружены следы вещества типа «Новичок». Россия обвинения категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.