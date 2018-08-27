В Великобритании нашли квартиру с «неизвестным химическим веществом», её обитатель мёртв

В квартире города Бат на юго-западе страны обнаружили молодого человека, отравленного неизвестным веществом. Связано ли произошедшее с инцидентом в Солсбери – не сообщается.

Как рассказало издание Daily Mail, 20-летний мужчина погиб при «необъяснимых обстоятельствах», а когда полицейские решили обследовать тело, то почувствовали недомогание. После этого злополучная квартира, где обнаружили труп, была опечатана. Следствие считает, что причиной отравления стало неизвестное химическое вещество.

Сейчас улица, на которой произошла загадочная смерть, перекрыта, а в квартире работают специалисты.

Полиция подчеркивает, что риска для жителей города нет.