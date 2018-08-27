Лукашенко нашел идиотов среди российских журналистов

«Идиотами» назвал президент Белоруссии Александр Лукашенко российских журналистов, предположивших, что Минск использует санкции в отношении Москвы для получения преференций.

Об этом политик заявил 26 августа в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Лукашенко рассказал, что встретил в российских СМИ публикацию, которую для себя пометил как «идиоты в России».

«Когда Российская Федерация под санкциями, то Лукашенко улучает этот момент, берет этот момент, чтобы что-то потребовать от России», – пересказал политик содержание публикации, добавив, что это «идиотизм полный», а автор – «человек, злобно относящийся к Белоруссии».

«Здесь нет ничего подспудного или каких-то гадких мыслей, о которых иногда пишут, особенно в Российской Федерации, разного рода идиоты», – добавил глава государства.

При этом еще в 2014 году политик откровенно призвал белорусский бизнес «зарабатывать» на российских контрсанкциях, в частности, на запрете ввода в страну ряда продуктов питания из ЕС.

Напомним, 27 августа в силу вступили новые санкции США в отношении России, поводом для введения которых стало отравление в Великобритании Сергея и Юлии Скрипаль. В рамках санкций Вашингтон наложил запрет на ввоз в Россию продуктов двойного назначения, поставок электроники и товаров, связанных с национальной безопасностью США.